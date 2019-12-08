В Красном море саудовские пограничники эвакуировали на берег украинку

Судно береговой охраны Аль-Афлай предоставило медицинскую помощь и эвакуировало на берег 24-летнюю украинскую морячку.

Как сообщает сайт SPA, женщина – член экипажа судна SERENITY, плывущей под флагом Греции. Украинка пожаловалась на сильные боли в правой части живота. Судно в тот момент проходило вблизи порта Джазан (Саудовская Аравия). В Джиддахский морской координационно-спасательный центр было направлено электронное письмо с просьбой эвакуировать заболевшую на берег.

После чего на определенное место встречи было направлено судно береговой охраны, забравшее украинку на берег на морскую базу принца Ахмеда бин Абдулазиза в Джазане. Позже, по сообщению SPA, она была доставлена в больницу для проведения полного обследования.