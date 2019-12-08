У Червоному морі саудівські прикордонники евакуювали на берег українку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прикордонне судно Саудівської Аравії евакуювало на берег українку - члена екіпажу судна, що йшло під прапором Греції в Червоному морі - після того, як жінка поскаржилася на погане самопочуття. Про це УНН повідомляє з посиланням на SPA.
Судно берегової охорони Аль-Афлай надало медичну допомогу і евакуювало на берег 24-річну українську морячку.
Як повідомляє сайт SPA, жінка - член екіпажу судна SERENITY, що пливе під прапором Греції. Українка поскаржилася на сильні болі в правій частині живота. Судно в той момент проходило поблизу порту Джазан (Саудівська Аравія). До Джіддахського морського координаційно-рятувального центру бул надісланий електронний лист з проханням евакуювати хвору на берег.
Після чого на певне місце зустрічі було направлено судно берегової охорони, яке забрало українку на берег на морську базу принца Ахмеда бін Абдулазіза в Джазані. Пізніше, за повідомленням SPA, вона була доставлена в лікарню для проведення повного обстеження.