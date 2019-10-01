В Черновицкой области произошло два массовых отравления: в больницах почти 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Черновицкой области зафиксировано сразу два массовые отравления людей. Информация о госпитализации лиц с пищевым отравлением поступила в полицию с Путильского и Сторожинецкого районов. В общем, к медикам за помощью обратились 46 взрослых и 10 детей. По указанным фактам полицейские начали уголовные производства, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Черновицкой области.
По информации правоохранителей, сегодня, 1 октября, примерно в 3 часа ночи в дежурную часть Путильского отделения полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что в приемное отделение поступили 11 местных жителей с острым гастроэнтероколитом неустановленной этиологии.
"По состоянию на 15:30 количество заболевших составило 50 человек. Среди них - 9 несовершеннолетних в возрасте от 5 до 15 лет. Все пострадавшие 30 сентября гостили на свадьбе в одном из ресторанов в поселке Путила", - говорится в сообщении.
Аналогичное сообщение поступило сегодня утром и в Сторожинецкий отдел полиции. В местную больницу с пищевым отравлением обратились 5 взрослых и 8-летний ребенок, которые 29-го сентября были на свадьбе в ресторане в поселке Красноильск, сообщили правоохранители.
"Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет", - отметили правоохранители.
Полицейские отобрали объяснения у врачей и потерпевших. По обоим фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Для выяснения причин и обстоятельств массовых отравлений назначен ряд экспертиз. Проводятся досудебные расследования.
Напомним, на Прикарпатье контроллеры изъяли из школ и садиков тонны некачественных продуктов.