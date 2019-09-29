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На Прикарпатті контролери вилучили зі шкіл і садочків тонни неякісних харчів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. За рік фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області вилучили із закладів освіти майже 8 тонн неякісних харчових продуктів. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби, передає УНН.

На Прикарпатті контролери вилучили зі шкіл і садочків тонни неякісних харчів

Моніторинг обігу та реалізації харчових продуктів в закладах освіти області тривав з вересня 2018 по вересень 2019 року, в рамках реалізації регіональної цільової програми "Дітям Прикарпаття – якісне харчування".

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Протягом звітного періоду, контролери відібрали 1777 зразків харчових продуктів у 520 закладах освіти. За результатами досліджень вимогам не відповідали 68 зразків.

"За результатами моніторингу зупинено обіг невідповідних харчових продуктів у 64 випадках у кількості 7800 кг", - йдеться у повідомленні.

Контролери, зокрема, досліджували молочні та м’ясні продукти, рибу, овочі, олію і хліб. У цьогорічних планах - дослідити якість ковбасних виробів, у тому числі - сосисок, розповіли у Держпродспоживслужбі.

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Як писав УНН, за останні чотири роки кількість отруєнь українських школярів зросла у 17 разів.

Раніше, з метою розв'язання проблеми, політик Сергій Тригубенко звернувся до КМУ із пропозицією посилити тендерні вимоги до постачальників продуктів у навчальні заклади. Запропоновані ним зміни до нормативно-правових документів, якими регламентовані закупівлі, були скеровані в уряд ще минулого року. 

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