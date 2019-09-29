На Прикарпатье контроллеры изъяли из школ и садиков тонны некачественных продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. За год специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области изъяли из учебных заведений почти 8 тонн некачественных пищевых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.
Мониторинг оборота и реализации пищевых продуктов в учреждениях образования области продолжался с сентября 2018 по сентябрь 2019 года, в рамках реализации региональной целевой программы "Детям Прикарпатья - качественное питание".
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В течение отчетного периода, контроллеры отобрали 1777 образцов пищевых продуктов в 520 учебных заведениях. По результатам исследований требованиям не соответствовали 68 образцов.
"По результатам мониторинга остановлено обращение неподходящих пищевых продуктов в 64 случаях в количестве 7800 кг", - говорится в сообщении.
Контроллеры, в частности, исследовали молочные и мясные продукты, рыбу, овощи, масло и хлеб. В нынешних планах - исследовать качество колбасных изделий, в том числе - сосисок, рассказали в Госпродпотребслужбе.
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Как писал УНН, за последние четыре года количество отравлений украинских школьников выросло в 17 раз.
Ранее, с целью решения проблемы, политик Сергей Тригубенко обратился к КМУ с предложением усилить тендерные требования к поставщикам продуктов в учебные заведения. Предложенные им изменения в нормативно-правовые документы, которыми регламентированы закупки, были направлены в правительство еще в прошлом году.