В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 300 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 20/65; "Марьинка" - 30/60; "Новотроицкое" - 30/55; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.

Пограничники уверяют, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.

По данным Госпогранслужбы, за минувшие сутки, по сравнению с предыдущей, отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. В общем через КПВВ последовало 42,2 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.

Напомним, накануне на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" со стороны оккупантов умерла 85-летняя женщина.



