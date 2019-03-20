У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 300 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 310 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/65; „Мар’їнка“ — 30/60; „Новотроїцьке“ — 30/55; „Гнутове“ — 20/30”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники запевняють, усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
За даними Держприкордонслужби, за минулу добу, у порівнянні з попередньою, відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку. Загалом через КПВВ прослідувало 42,2 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, напередодні на контрольно-пропускному пункті “Станиця Луганська” зі сторони окупантів померла 85-річна жінка.