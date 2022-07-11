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В Чехию вслед за Польшей "ворвался" российский танк: Украина показывает Европе уничтоженную технику рашистов

Киев • УНН

 • 228270 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Чехия стала второй страной, в которой открылась выставка российской техники, уничтоженной украинскими войсками. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в своем Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Чехия станет второй страной НАТО после Польши, на территорию которой "ворвался" российский танк. На этот раз речь идет о Т-90А из 1-й гвардейской танковой армии западного военного округа россии. Еще недавно – наиболее "элитной". Именно в состав 1 ТА входят когда-то славные, а сейчас – покрытые позором преступлений Кантемировская и Таманская дивизии", - пишет Резников.

Детали

Он сообщил, что сегодня министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Праге на территории Летенских садов откроет экспозицию российской техники, которая была уничтожена и захвачена силами обороны Украины.

Открытие состоится в ходе двухдневной встречи министров внутренних дел и министров юстиции стран ЕС.

"Кроме упомянутого танка, европейские министры и все желающие смогут увидеть пуско-заряжающую установку комплекса БУК-М2, МТЛБ Штурм-С, башню от САУ "МСТА-С". Также можно будет рассмотреть довольно редкую САУ 2С34 "Хоста", которая является глубокой российской модернизацией советской САУ 2С1 "Гвоздика". Это очередной "аналоговнет", ставший трофеем наших воинов", - сообщил министр обороны.

По его словам, упомянутая техника наступала на Киев через Сумщину и Черниговщину.

"Цель выставок проста. Мы хотим показать жителям европейских государств, какое нашествие смертоносного железа сдерживает Украина. Мы демонстрируем, что через нашу территорию российские танки могут продвинуться только как выставочные экспонаты.

У наших защитников и защитниц достаточно отваги и профессионализма. Но нам нужно оружие. Вооружить Украину – это наиболее рациональное решение, чтобы не видеть российские войска на своих улицах, не слышать взрывов, не хоронить близких…", - подчеркивает министр.

Он также напомнил, что выставка, две недели назад открывшаяся в Варшаве, получила новые экспонаты и переехала во Вроцлав, в Центр истории "Заезда". Помимо танка Т-72 и САУ "МСТА-С" теперь представлены бронеавтомобиль "Тигр" и БТР-82.

"Еще раз хочу поблагодарить за сотрудничество руководителя канцелярии премьер-министра Польши министра Михаила Дворчика, благодаря энергии которого эти экспозиции стали возможными.

Мы продолжим работу, чтобы "осуществить" давнюю мечту москвы, которая грезит, чтобы танки кремлевской империи "дошли до Ла-Манша". Чем больше современного дальнобойного оружия от партнеров мы получим и чем быстрее это произойдет – тем больше жизней мы сохраним. И тем скорее, силы обороны Украины обеспечат города свободного мира интересными экспонатами. Работаем над этим 24/7", - добавил Резников.

Напомним

27 июня в Варшаве открыли выставку российской техники, уничтоженной или захваченной силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии рф.

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