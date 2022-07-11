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У Чехію вслід за Польщею "увірвався" російський танк: Україна показує Європі знищену техніку рашистів

У Чехію вслід за Польщею "увірвався" російський танк: Україна показує Європі знищену техніку рашистів

Київ • УНН

 • 228274 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Чехія стала другою країною, у якій відкрилась виставка російської техніки, знищеної українськими військами. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Facebook, пише УНН.

Цитата

"Чехія стане другою країною НАТО після Польщі, на територію якої "увірвався" російський танк. Цього разу йдеться про Т-90А з 1-ї гвардійської танкової армії західного військового округу рф. Ще донедавна – найбільш "елітної". Саме до складу 1 ТА входять колись славетні, а зараз - вкриті ганьбою злочинів Кантемирівська та Таманська дивізії", - пише Резніков.

Деталі

Він повідомив, що сьогодні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у Празі на території Летенських садів відкриє експозицію російської техніки, яка була знищена та захоплена силами оборони України.

Відкриття відбудеться під час дводенної зустрічі міністрів внутрішніх справ та міністрів юстиції країн ЄС.

"Крім згаданого танка, європейські міністри та усі бажаючі зможуть побачити пуско-заряджальну установку комплексу БУК-М2, МТЛБ Штурм-С, башту від САУ "МСТА-С". Також можна буде роздивитись досить рідкісну САУ 2С34 "Хоста", яка є глибокою російською модернізацією радянської САУ 2С1 "Гвоздика". Це черговий "аналоговнет", який став трофеєм наших воїнів", - повідомив міністр оборони.

З його слів, згадана техніка наступала на Київ через Сумщину та Чернігівщину.

"Мета виставок проста. Ми хочемо показати мешканцям європейських держав, яку навалу смертоносного заліза стримує Україна. Ми демонструємо, що через нашу територію російські танки можуть просунутися тільки як виставкові експонати.

У наших захисників і захисниць вдосталь відваги та професіоналізму. Але нам потрібна зброя. Озброїти Україну – це найбільш раціональне рішення, щоб не бачити російські війська на своїх вулицях, не чути вибухів, не ховати близьких…", - наголошує міністр.

Він також нагадав, що виставка, яку два тижні тому відкрили у Варшаві, отримала нові експонати та переїхала до Вроцлава, у Центр історії "Заєздня". Крім танка Т-72 та САУ "МСТА-С", тепер представлені бронеавтомобіль "Тигр" та БТР-82.

"Ще раз хочу подякувати за співпрацю керівнику канцелярії прем’єр-міністра Польщі міністру Міхалу Дворчику, завдяки енергії якого ці експозиції стали можливими.

Ми продовжимо роботу, щоб "здійснити" давню мрію москви, яка марить, щоб танки кремлівської імперії "дійшли до Ла-Маншу". Чим більше сучасної далекобійної зброї від партнерів ми отримаємо і чим швидше це станеться – тим більше життів ми збережемо. І тим скоріше сили оборони України забезпечать міста вільного світу цікавими експонатами. Працюємо над цим 24/7", - додав Резніков.

Нагадаємо

27 червня у Варшаві відкрили виставку російської техніки, знищеної або захопленої силами оборони України під час відсічі збройної агресії рф.

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