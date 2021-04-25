В Чехии обнаружили индийский штамм коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии, появился в Чехии. Об этом сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения Чехии Петер Аренбергер, передает УНН со ссылкой на Novinky.cz.
Детали
Этот штамм был обнаружен в городе Градец-Кралове (восточная часть Чехии) у студентки, которая прибыла из Индии. Медики приняли необходимые меры для прекращения передачи инфекции, распространение которой, по словам главы Минздрава, было ограничено действующими в стране санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, включая временный запрет очного обучения в вузах.
Что предшествовало
Ранее индийский вариант коронавируса был обнаружен на территории Великобритании, после чего страна ужесточила правила въезда из Индии. Как 19 апреля сообщил глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок, сейчас британские эксперты устанавливают, является ли новый штамм более заразным или смертоносным по сравнению с первоначальным генетическим вариантом нового коронавируса, а также то, насколько хорошо от него защищают вакцины.
Контекст
В Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан, общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии составило 1 618 068. Из них вылечился 1 524 041 больной. В стране умерли 28 920 пациентов с заболеванием, вызванным заражением коронавирусом.