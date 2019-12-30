В доме в Ровно нашли труп мужчины с перерезанным горлом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Ровно в коридоре жилого дома нашли труп мужчины с перерезанным горлом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"Вчера, 29 декабря, в 18 часов, в коридоре общего пользования в доме на улице Соборная областного центра местными жителями было обнаружено тело мужчины без признаков жизни с телесными повреждениями", - сообщили в полиции.
Как указано, погибшим оказался владелец одной из квартир - 59-летний житель. По результатам осмотра судмедэкспертом, предварительной причиной смерти мужчины стали ножевые ранения в области шеи.
По факту умышленного убийства следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Из квартиры 41-летнего соседа погибшего правоохранители изъяли кухонный нож и одежду со следами крови. Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение и проверяют на причастность к совершенному преступлению.
Напомним, в столице будут судить мужчину, который убил и расчленил знакомую.