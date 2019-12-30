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У будинку в Рівному знайшли труп чоловіка з перерізаним горлом

У будинку в Рівному знайшли труп чоловіка з перерізаним горлом

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Рівному у коридорі житлового будинку знайшли труп чоловіка з перерізаним горлом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

"Вчора, 29 грудня, о 18 годині, у коридорі загального користування у будинку на вулиці Соборна обласного центру місцевими жителями було виявлене тіло чоловіка без ознак життя із тілесними ушкодженнями", - повідомили у поліції.

Як вказано, загиблим виявився власник однієї із квартир — 59-річний рівнянин. За результатом огляду судмедекспертом, попередньою причиною смерті чоловіка стали ножові поранення в області шиї.

За фактом умисного вбивства слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Із помешкання 41-річного сусіда загиблого правоохоронці вилучили кухонний ніж та одяг із слідами крові. Наразі поліцейські встановлюють його місцезнаходження та перевіряють на причетність до скоєного злочину.

Нагадаємо, у столиці судитимуть чоловіка, який вбив та розчленував знайому.

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