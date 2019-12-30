У будинку в Рівному знайшли труп чоловіка з перерізаним горлом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Рівному у коридорі житлового будинку знайшли труп чоловіка з перерізаним горлом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
"Вчора, 29 грудня, о 18 годині, у коридорі загального користування у будинку на вулиці Соборна обласного центру місцевими жителями було виявлене тіло чоловіка без ознак життя із тілесними ушкодженнями", - повідомили у поліції.
Як вказано, загиблим виявився власник однієї із квартир — 59-річний рівнянин. За результатом огляду судмедекспертом, попередньою причиною смерті чоловіка стали ножові поранення в області шиї.
За фактом умисного вбивства слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Із помешкання 41-річного сусіда загиблого правоохоронці вилучили кухонний ніж та одяг із слідами крові. Наразі поліцейські встановлюють його місцезнаходження та перевіряють на причетність до скоєного злочину.
Нагадаємо, у столиці судитимуть чоловіка, який вбив та розчленував знайому.