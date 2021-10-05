После выхода фильма о Бритни Спирс ее дом проверили на "прослушку" и камеры слежения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Представители американской певицы Бритни Спирс провели в ее доме профессиональную проверку на наличие аппаратуры для слежки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
Детали
Адвокат певицы Мэтью Розенгарт попросил присоединиться к проверке бывших специалистов по военной безопасности. Они осмотрели мебель, декор, двери, стены, вентиляцию на наличие "жучков" и камер слежения.
Проверку решили провести после того, как из документального фильма "Бритни против Спирс" стало известно об устройствах для слежения за певицей, которые установил в ее спальне отец. Также сообщалось, что он контролировал телефон и планшет Бритни.
Результаты проверки пока не разглашают. Если устройства нашли, против отца певицы, Джеймса Спирса, могут возбудить дело.
Напомним
В 2008 году Бритни Спирс признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и психических расстройств. Более 10 лет финансы певицы, в частности многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец, Джеймс Спирс, и адвокат. Певица заявила, что ее постоянно заставляли работать и выступать на сцене. По словам Спирс, ей также запрещали снова выходить замуж и рожать детей.
В июле этого года суд позволил Спирс самостоятельно выбрать адвоката. Им стал Мэтью Розенгарт, который ранее защищал интересы актера Шона Пенна, режиссера Стивена Спилберга, актрисы Джулии Луис-Дрейфус и других. Розенгарт обвинил отца певицы в злоупотреблении опекунством и растрате средств певицы.
В сентябре Джеймс Спирс подал в суд Лос-Анджелеса ходатайство с просьбой прекратить 13-летнее опекунство над своей дочерью.
30 сентября стало известно, что суд устранил отца Бритни Спирс от опекунства над ней.