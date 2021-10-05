Після виходу фільму про Брітні Спірс її будинок перевірили на "прослушку" і камери стеження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Представники американської співачки Брітні Спірс провели в її будинку професійну перевірку на наявність апаратури для стеження. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Sun.
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Адвокат співачки Метью Розенгарт попросив приєднатися до перевірки колишніх фахівців із військової безпеки. Вони оглянули меблі, декор, двері, стіни, вентиляцію на наявність "жучків" і камер стеження.
Перевірку вирішили провести після того, як з документального фільму "Брітні проти Спірс" стало відомо про пристрої для стеження за співачкою, які встановив в її спальні батько. Також повідомляли, що він контролював телефон і планшет Брітні.
Результати перевірки поки що не розголошують. Якщо пристрої знайшли, проти батька співачки, Джеймса Спірса, можуть порушити справу.
Нагадаємо
2008 року Брітні Спірс визнали частково недієздатною через проблеми з наркотиками та психічні розлади. Понад 10 років фінанси співачки, зокрема багатомільйонний трастовий фонд, контролювали її батько, Джеймс Спірс, та адвокат. Співачка заявила, що її постійно змушували працювати та виступати на сцені. За словами Спірс, їй також забороняли знову виходити заміж та народжувати дітей.
У липні цього року суд дозволив Спірс самостійно обрати адвоката. Ним став Метью Розенгарт, який раніше захищав інтереси актора Шона Пенна, режисера Стівена Спілберга, актриси Джулії Луїс-Дрейфус та інших. Розенгарт звинуватив батька співачки у зловживанні опікунством та розтрачанні коштів співачки.
У вересні Джеймс Спірс подав до суду Лос-Анджелеса клопотання з проханням припинити 13-річне опікунство над своєю донькою.
30 вересня стало відомо, що суд усунув батька Брітні Спірс від опікунства над нею.