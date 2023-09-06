В брянской области рф сбили беспилотник

Детали

Он утверждает, что силы ПВО сбили украинский беспилотник.

Это произошло над Навлинским районом брянской области. Уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Добавим

В ночь на 6 сентября министерство обороны россии сообщило о взрывах в Брянской области. Предварительно, сработали силы ПВО, которые обезвредили беспилотник.

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