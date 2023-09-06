У брянській області рф збили безпілотник

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Він стверджує, що сили ППО збили український безпілотник.

Це сталося над Навлінським районом брянської області. Знищили безпілотний літальний апарат літакового типу.

За даними губернатора, постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці.

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У ніч на 6 вересня міністерство оборони росії повідомило про вибухи у Брянській області. Попередньо, спрацювали сили ППО, які знешкодили безпілотник.

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