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В Британии уничтожат более 10 тыс. индеек из-за птичьего гриппа

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Великобритании 10,5 тыс. индеек будут выбиты на ферме в Северном Йоркшире после того, как птичий грипп был подтвержден у одной из птиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

"Штамм птичьего гриппа H5N8 был обнаружен в помещении для откорма индеек вблизи Норталлертона в субботу, 28 ноября. Птицы будут гуманно выбиты, чтобы остановить распространение болезни, сказали в департаменте развития сельских территорий (Defra)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что риск для общественного здоровья от вируса очень низкий.

"В настоящее время на месте находится зона временного контроля - зона охраны 3 км сразу вокруг места вспышки и 10 км зоны наблюдения вокруг этого", - сообщили в BBC.

"Мы срочно ищем любые доказательства распространения болезни, связанные с этой фермой, чтобы контролировать и ликвидировать ее. Владельцы птиц должны быть готовы к любым признакам заболевания, немедленно сообщать о подозрении на заболевание и гарантировать, что они поддерживают хорошую биобезопасность в своих помещениях", - отметила главный ветеринарный офицер Defra Кристин Миддлмис.

Отметим, что болезнь может распространяться, когда дикие птицы мигрируют из материковой Европы зимой.

Напомним, что в начале текущего года в Винницкой области был зарегистрирован случай заболевания гриппом птицы.

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