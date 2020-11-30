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У Британії знищать понад 10 тис. індиків через пташиний грип

У Британії знищать понад 10 тис. індиків через пташиний грип

Київ • УНН

 • 11817 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Великій Британії 10,5 тис. індиків будуть вибиті на фермі у Північному Йоркширі після того, як пташиний грип був підтверджений в одного з птахів. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

"Штам пташиного грипу H5N8 був виявлений у приміщенні для відгодівлі індиків поблизу Норталлертона у суботу, 28 листопада. Птахи будуть гуманно вибиті, щоб зупинити поширення хвороби, сказали у департаменті розвитку сільських територій (Defra)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ризик для громадського здоров'я від вірусу дуже низький.

"У цей час на місці знаходиться зона тимчасового контролю — зона охорони 3 км відразу навколо місця спалаху і 10 км зони спостереження навколо цього", - повідомили у BBC.

"Ми терміново шукаємо будь-які докази поширення хвороби, пов'язані з цією фермою, щоб контролювати й ліквідувати її. Власники птахів повинні бути готові до будь-яких ознак захворювання, негайно повідомляти про підозру на захворювання і гарантувати, що вони підтримують хорошу біобезпеку у своїх приміщеннях", - зазначила головний ветеринарний офіцер Defra Крістін Міддлміс.

Зазначимо, що хвороба може поширюватися, коли дикі птахи мігрують з материкової Європи взимку.

Нагадаємо, що на початку поточного року у Вінницькій області було зареєстровано випадок захворювання на грип птиці.

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