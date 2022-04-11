В Братиславе состоялся митинг с требованиями к правительству Словакии прекратить поставки оружия в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Братиславе состоялся митинг с требованиями к правительству Словакии прекратить поставки оружия в Украину. Его организовала оппозиционная партия Smer-SD. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тvnoviny.
Детали
Представители Smer-SD раскритиковали правительство за поставки в Украину оружия, в частности системы противовоздушной обороны С-300.
Цитата
"Давайте поможем гуманитарно, но не так!"- сказал заместитель председателя партии Ричард Такач.
"ЕС имеет внутреннюю способность как можно быстрее остановить военные операции в Украине и привлечь обе стороны конфликта к столу", - заявил председатель партии Роберт Фицо на мирной встрече у военного памятника Славину в Братиславе. На мероприятие пришли сотни людей.
Он и его коллеги по партии также выразили обеспокоенность тем, что президент Зузана Чапутова, президент Национального совета Борис Коллар, премьер-министр Эдуард Хегер и чиновники говорят больше о войне, чем о мире.
"Своими конкретными действиями они поддерживают продолжение войны", - отметили они. Они также включили эти позиции в заявление, которое хотят обратиться к лидерам ЕС.
На ассамблее несколько человек держали словацкие флаги, лозунги мира. В толпе появился и советский флаг. Десятки людей, которые не согласны с организованным мероприятием, также пришли к Славина и пришли выразить свою поддержку Украине. В руках они держали украинские флаги и антивоенные транспаранты. После мероприятия состоялся словесный обмен между представителями обеих групп. За охраной на месте присматривали работники государственной и городской полиции.
Напомним
Выборы во Франции: после объявления результатов первого тура состоялись акции протестов.