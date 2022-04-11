У Братиславі відбувся мітинг із вимогами до уряду Словаччини припинити постачання зброї в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Братиславі відбувся мітинг із вимогами до уряду Словаччини припинити постачання зброї в Україну. Його організувала опозиційна партія Smer-SD. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тvnoviny.
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Представники Смер-СД розкритикували уряд за постачання в Україну зброї, зокрема системи протиповітряної оборони С-300.
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"Давайте допоможемо гуманітарно, але не так!" - сказав заступник голови партії Річард Такач.
"ЄС має внутрішню спроможність якнайшвидше зупинити військові операції в Україні та залучити обидві сторони конфлікту до столу», – заявив голова партії Роберт Фіцо на мирній зустрічі біля військового пам’ятника Славіну в Братиславі. На захід прийшли сотні людей.
Він та його колеги по партії також висловили стурбованість тим, що президент Зузана Чапутова, президент Національної ради Борис Коллар, прем’єр-міністр Едуард Хегер та урядовці говорять більше про війну, ніж про мир.
"Своїми конкретними діями вони підтримують продовження війни", – зазначили вони. Вони також включили ці позиції у заяву, яку хочуть звернутися до лідерів ЄС.
На асамблеї кілька людей тримали словацькі прапори, гасла миру. У натовпі з’явився і радянський прапор. Десятки людей, які не згодні з організованим заходом, також прийшли до Славіна і прийшли висловити свою підтримку Україні. У руках вони тримали українські прапори та антивоєнні транспаранти. Після заходу відбувся словесний обмін між представниками обох груп. За охороною на місці наглядали працівники державної та міської поліції.
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