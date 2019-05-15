В "Борисполе" обнаружили наркотиков на миллион долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В аэропорту "Борисполь" правоохранители блокировали международный наркотрафик из стран Ближнего Востока в Северную Америку через Украину и обнаружили наркотиков на миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
При осмотре груза, следовавшего из Ирана в Канаду, на территории международного аэропорта "Борисполь" правоохранители изъяли особо крупную партию наркотических средств и психотропных веществ. В частности виявилено почти по десять килограммов веществ, содержащих в своем составе амфетамин и гашиш, а также около 20 килограммов вещества с героином.
По ценам "черного рынка" стоимость находки составляет около одного миллиона долларов США.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.
Как сообщал УНН, украинцев в Польше отправили за решетку за наркотрафик в РФ.