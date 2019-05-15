У "Борисполі" виявили наркотиків на мільйон доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У аеропорті "Бориспіль" правоохоронці блокували міжнародний наркотрафік із країн Близького Сходу до Північної Америки через Україну і виявили наркотиків на мільйон доларів. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
Під час огляду вантажу, що прямував з Ірану до Канади на території міжнародного аеропорту "Бориспіль", правоохоронці вилучили особливо велику партію наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема виявилено майже по десять кілограмів речовин, що містять у своєму складі амфетамін та гашиш, а також приблизно 20 кілограмів речовини з героїном.
За цінами "чорного ринку" вартість знахідки становить майже один мільйон доларів США.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.
Як повідомляв УНН, українців у Польщі відправили за ґрати за наркотрафік до РФ.