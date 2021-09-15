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У Байдена не подтвердили информацию о планах США поставить Украине "Железный купол”

У Байдена не подтвердили информацию о планах США поставить Украине "Железный купол”

Киев  •  УНН

 • 26074 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Белом доме не подтвердили информацию о том, что Соединенные штаты Америки намерены поставить Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол"). Соответствующее заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает корреспондент УНН.

Детали

Она отметила, что США объявляли о предоставлении дополнительного содействия на встрече лидеров США и Украины 1 сентября, однако подробности “необходимо уточнить”.

Цитата

"Я должна уточнить это у коллег. Я знаю, что мы объявляли о предоставлении дополнительного содействия на встрече президентов США и Украины. Но по поводу подробностей мне нужно уточнить у коллег", - заявила она, отвечая на вопрос журналистов.

Добавим

Американское издание Politico сообщило, что ряд членов Конгресса США включил в проект оборонного бюджета на 2022 год поправку, которая создаст давление на администрацию президента США Джо Байдена с целью продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи “Железный купол”, которая в настоящее время используется американской армией.

В Офисе Президента Украины подтвердили информацию о том, что Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome (“Железный купол”) в рамках договоренностей во время визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

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