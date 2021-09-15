У Байдена не підтвердили інформацію про плани США продати Україні "Залізний купол"

Деталі

Вона зазначила, що США оголошували про надання додаткового сприяння на зустрічі лідерів США і України 1 вересня, проте подробиці "необхідно уточнити".

Цитата

"Я повинна уточнити це у колег. Я знаю, що ми оголошували про надання додаткового сприяння на зустрічі президентів США і України. Але з приводу подробиць мені потрібно уточнити у колег", - заявила вона, відповідаючи на питання журналістів.

Додамо

Американське видання Politico повідомило, що низка членів Конгресу США включила в проект оборонного бюджету на 2022 рік поправку, яка створить тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена з метою продати або передати Україні нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, включаючи батареї "Залізний купол", яка в даний час використовується американською армією.

В Офісі Президента України підтвердили інформацію про те, що Україна може отримати нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ("Залізний купол") в рамках домовленостей під час візиту Президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки.