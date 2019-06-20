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В "Батькивщине" не комментируют выдвижение в нардепы фигуранта дела "Радиопередающего центра"

Киев • УНН

 • 7728 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В партии "Батькивщина" отказались комментировать выдвижение кандидатом в народные депутаты фигуранта дела об уничтожении государственного "Радиопередающего центра" в Броварах Анатолия Гунько, передает УНН.

В "Батькивщине" не комментируют выдвижение в нардепы фигуранта дела "Радиопередающего центра"

Вчера, 19 июня, Юлия Тимошенко и команда партии "Батькивщина" подали документы в ЦИК для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

По данным источников УНН, Гунько будет баллотироваться по 209-му округу в Нежине Черниговской области, под флагом партии "Батькивщина".

Впрочем, в пресс-службе партии эту информацию комментировать отказались и посоветовали дождаться официальной информации от ЦИК.

"Документы были поданы, ждите их публикации на сайте ЦИК", - отметили в пресс-службе партии.

До недавнего времени Гунько был подозреваемым в уголовном производстве по факту уничтожения государственного "Радиопередающего центра" в Броварах и присвоения земли. Уголовное производство было открыто 29 января 2014 года.

В 2018 году прокуроры требовали для Гунько меру пресечения в виде содержания под стражей, аргументируя наличием у него "коррупционных связей с правоохранительными органами".

Впрочем, в 2019 году, по данным СМИ, уголовное производство закрыли из-за отсутствия доказательств вины подозреваемых и невозможности получения таких.

На сегодня Гунько является приближенным к скандальному бизнесмену Виктору Полищуку. Полищук, напомним, был обвинен прокуратурой в доведении до банкротства банка "Михайловский" и выводе средств.

При этом, как утверждают СМИ, именно в банке "Михайловский" был взят кредит под залог присвоенной земли ГП "Радиопередающий центр" в размере 260 млн грн.

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