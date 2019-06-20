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У "Батьківщині" не коментують висування у нардепи фігуранта справи "Радіопередавального центру"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У партії ВО "Батьківщина" відмовилися коментувати висування кандидатом у народні депутати фігуранта справи про знищення державного "Радіопередавального центру" в Броварах Анатолія Гунька, передає УНН.

У "Батьківщині" не коментують висування у нардепи фігуранта справи "Радіопередавального центру"

Вчора, 19 червня, Юлія Тимошенко та команда партії “Батьківщини” подали документи до ЦВК для участі у дострокових виборах до Верховної Ради.

За даними джерел УНН, Гунько буде балотуватися по 209-му округу в Ніжині Чернігівської області, під прапором партії "Батьківщина".

Утім, у прес-службі партії цю інформацію коментувати відмовилися та порадили дочекатися офіційної інформації від ЦВК.

"Документи були подані, чекайте їх публікації на сайті ЦВК", - зазначили у прес-службі партії.

Донедавна Гунько був підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом знищення державного “Радіопередавального центру” в Броварах і привласненні землі. Кримінальне провадження було відкрите 29 січня 2014 року.

У 2018 році прокурори вимагали для Гунька запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, аргументуючи наявністю у нього “корупційних зв’язків з правоохоронними органами”.

Утім, у 2019 році, за даними ЗМІ, кримінальне провадження закрили через відсутність доказів провини підозрюваних і неможливість отримання таких.

Сьогодні Гунько є наближеним до скандального бізнесмена Віктора Поліщука. Поліщук, нагадаємо, був звинувачений прокуратурою у доведенні до банкрутства банку “Михайлівський” і виведенні коштів.

При цьому, як стверджують ЗМІ, саме у банку “Михайлівський” було взято кредит під заставу присвоєної землі ДП “Радіопередавальний центр” обсягом 260 млн грн.

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