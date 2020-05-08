В 2019 году Нацбанк снизил учетную ставку 4,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Национальный банк снизил учетную ставку из 18 до 13,5% в 2019 году, а также договорился о дальнейшей тесном сотрудничестве с правительством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на годовой отчет Нацбанка за 2019 год.
"В прошлом году Национальный банк начал цикл смягчения монетарной политики для поддержания роста экономики. За 2019 год учетная ставка снижена с 18% до 13,5%. Национальный банк действует ответственно и продолжает поддерживать экономику и в нелегкое время пандемии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для роста экономики, оживления кредитования и снижения процентных ставок, Нацбанк и Кабинет Министров договорились о более тесном сотрудничестве и координации усилий.
"НБУ взял на себя обязательства обеспечивать ценовую стабильность и поддерживать экономическую политику правительства. Со своей стороны правительство обязалось проводить бюджетную политику и политику управления государственным долгом, направленных на обеспечение устойчивости государственных финансов", - сообщил регулятор.
Напомним, что в 2019 году был самый низкий показатель инфляции за последние шесть лет.
Как ранее сообщалось в УНН, 23 апреля Нацбанк снизил учетную ставку до 8%.