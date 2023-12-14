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Туск назвал приоритетом поддержку Украины и высказался о возможном влиянии на Орбана перед саммитом ЕС

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 09:56  •  31858 просмотра

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Премьер-министр Польши Дональд Туск, который вернулся в Брюссель на саммит ЕС, назвал приоритетом европейское единство и поддержку Украины

Новоизбранный премьер-министр Польши Дональд Туск, прибыв в Брюссель накануне саммита ЕС, высказался относительно возможного влияния на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, указав, что сначала ему нужно будет почувствовать состояние их отношений, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Премьер Польши прибыл в Брюссель в среду, ознаменовав свое возвращение на европейскую политическую арену.

Туск, бывший президент Европейского совета, сказал журналистам, что его приоритеты будут включать укрепление европейского единства и усиление поддержки Украины перед лицом продолжающегося вторжения россии.

Что касается шаткого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Туск пошутил, что сначала ему нужно будет почувствовать состояние их отношений.

"Я не знаю, является ли для меня комплиментом то, что столько людей здесь, в Брюсселе, ожидают, что я убежу Виктора Орбана что-то сделать, потому что, возможно, несмотря на нашу когда-то долгую дружбу, а затем много лет сотрудничества, а затем много лет разногласий... эти наши отношения очень длительные и очень изменчивые", - сказал Туск.

Напомним

Во время сегодняшней встречи лидеров ЕС все глаза будут прикованы к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который перед встречей лидеров угрожал сорвать саммит. В двух письмах к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и в публичных комментариях Орбан выразил несогласие относительно ожидаемых решений по долгосрочному пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, а также относительно открытия дверей для будущего членства в ЕС.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, как сообщалось, должен был встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, "чтобы попытаться найти путь вперед" утром перед саммитом ЕС, где позиция Будапешта рассматривается как главное потенциальное препятствие для решений по Украине. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Туск назвав пріоритетом підтримку України і висловився щодо можливого впливу на Орбана перед самітом ЄС
Tusk calls support for Ukraine a priority and speaks about possible influence on Orban before the EU summit
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