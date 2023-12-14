Туск назвал приоритетом поддержку Украины и высказался о возможном влиянии на Орбана перед саммитом ЕС
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск, который вернулся в Брюссель на саммит ЕС, назвал приоритетом европейское единство и поддержку Украины
Новоизбранный премьер-министр Польши Дональд Туск, прибыв в Брюссель накануне саммита ЕС, высказался относительно возможного влияния на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, указав, что сначала ему нужно будет почувствовать состояние их отношений, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Премьер Польши прибыл в Брюссель в среду, ознаменовав свое возвращение на европейскую политическую арену.
Туск, бывший президент Европейского совета, сказал журналистам, что его приоритеты будут включать укрепление европейского единства и усиление поддержки Украины перед лицом продолжающегося вторжения россии.
Что касается шаткого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Туск пошутил, что сначала ему нужно будет почувствовать состояние их отношений.
"Я не знаю, является ли для меня комплиментом то, что столько людей здесь, в Брюсселе, ожидают, что я убежу Виктора Орбана что-то сделать, потому что, возможно, несмотря на нашу когда-то долгую дружбу, а затем много лет сотрудничества, а затем много лет разногласий... эти наши отношения очень длительные и очень изменчивые", - сказал Туск.
Напомним
Во время сегодняшней встречи лидеров ЕС все глаза будут прикованы к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который перед встречей лидеров угрожал сорвать саммит. В двух письмах к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и в публичных комментариях Орбан выразил несогласие относительно ожидаемых решений по долгосрочному пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, а также относительно открытия дверей для будущего членства в ЕС.
Президент Европейского совета Шарль Мишель, как сообщалось, должен был встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, "чтобы попытаться найти путь вперед" утром перед саммитом ЕС, где позиция Будапешта рассматривается как главное потенциальное препятствие для решений по Украине.
Туск назвал приоритетом поддержку Украины и высказался о возможном влиянии на Орбана перед саммитом ЕС
Премьер-министр Польши Дональд Туск, который вернулся в Брюссель на саммит ЕС, назвал приоритетом европейское единство и поддержку Украины.
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