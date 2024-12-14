Турция возобновляет дипломатическую миссию в Сирии после более чем 11-летнего перерыва

Турция объявила о возобновлении работы своего посольства в сирийской столице Дамаске. Об этом сообщает министр иностранных дел Турции Хакан Фида, передает УНН.

Детали

Эта миссия была закрыта в марте 2012 года, сразу после начала сирийской гражданской войны. Министр иностранных дел Турции Хакан Фида подтвердил, что работа дипломатической миссии начнется уже в субботу.

По информации министерства, сотрудники и временный администратор уже отправились в Дамаск. Временным поверенным в делах Турции в Сирии назначен Бурхан Кероглу, который до этого времени был послом Турции в Мавритании.

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