Туркменистан станет полностью "свободным" от табака через два года, президент издал указ

Детали

Президент Сердар Бердымухамедов заявил, что "бескомпромиссная" борьба с курением будет включать борьбу с незаконным ввозом табачных изделий и их продажей, включая трубки для кальяна и электронные сигареты, сообщают государственные СМИ.

"Наше государство запустит широкомасштабное антитабачное движение беспрецедентного масштаба, чтобы помочь расширить безтабачные страны мира", - добавил он.

Строгие меры по борьбе с курением, включая запрет рекламы и курения в общественных местах. Сигареты можно купить только в государственных магазинах.

Бердымухамедов, которому в прошлом году передал бразды правления его отец Гурбангулы — хочет, чтобы в 2025 году в стране не было табака.

Около 20 молодых людей были арестованы на границе за "контрабандный провоз табака, кальяна и электронных сигарет", сообщило в четверг государственное телевидение.

Один из них был снят, когда публично извинялся за то, что курил кальян у себя дома, и размещал это видео в Instagram, что запрещено в стране.

Президент Бердымухамедов заявил, что объявил "строгий выговор" руководителю таможенной службы Туркменистана за "плохое исполнение своих обязанностей".

Дополнение

Богатое нефтью и газом прикаспийское государство является одним из худших в мире по свободе прессы, уступая лишь Сирии в ежегодном индексе "Репортеров без границ".

Несмотря на свою отставку, Бердымухамедов-старший, известный как "Аркадаг" (Герой-защитник), продолжает доминировать в стране, которая является одним из худших источников выбросов метана, нагревающего планету.

Он и его сын регулярно радуют нацию своим пением, а в его честь названы город, телеканал, газета и футбольная команда.