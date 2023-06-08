Туркменістан стане повністю "вільним" від табаку за два роки, президент видав указ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Авторитарний лідер Туркменістану розпочав безпрецедентну кампанію проти куріння, наказавши повністю позбутися тютюну протягом двох років, передає УНН.
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Президент Сердар Бердимухамедов заявив, що "безкомпромісна" боротьба з курінням включатиме боротьбу з незаконним ввезенням тютюнових виробів та їх продажем, включаючи трубки для кальяну та електронні сигарети, повідомляють державні ЗМІ.
"Наша держава запустить широкомасштабний антитютюновий рух безпрецедентного масштабу, щоб допомогти розширити безтютюнові країни світу", - додав він.
Суворі заходи боротьби з курінням, включаючи заборону реклами та куріння у громадських місцях. Цигарки можна купити лише у державних магазинах.
Бердимухамедов, якому торік передав кермо влади його батько Гурбангули — хоче, щоб у 2025 році в країні не було тютюну.
Близько 20 молодих людей було заарештовано на кордоні за "контрабандний провіз тютюну, кальяну та електронних сигарет", повідомило у четвер державне телебачення.
Один із них був знятий, коли публічно вибачався за те, що курив кальян у себе вдома, і розміщував це відео в Instagram, що заборонено в країні.
Президент Бердимухамедов заявив, що оголосив "сувору догану" керівнику митної служби Туркменістану за "погане виконання своїх обов'язків".
Доповнення
Багата нафтою і газом прикаспійська держава є однією з найгірших у світі зі свободи преси, поступаючись лише Сирії у щорічному індексі "Репортерів без кордонів".
Попри свою відставку, Бердимухамедов-старший, відомий як "Аркадаг" (Герой-захисник), продовжує домінувати в країні, що є одним із найгірших джерел викидів метану, що нагріває планету.
Він та його син регулярно радують націю своїм співом, а на його честь названі місто, телеканал, газета та футбольна команда.