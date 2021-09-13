Туризм во время пандемии: какие 10 стран интересуют украинцев больше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины определили 10 самых популярных стран, правила въезда в которые на фоне пандемии больше всего интересуют украинцев, сообщает УНН.
Детали
Так, топ стран был определен на основе просмотров на интерактивном ресурсе Tripadvisor - карте, разработанной для планирования путешествий.
Топ-10 стран, которые чаще всего просматривают на карте, это - Польша, Италия, Испания, Турция, Греция, Германия, Чехия, Франция, Португалия и Кипр.
В целом, по данным МИД, интерактивной картой с момента запуска воспользовались уже 10 млн раз.
Цитата:
"Несмотря на пандемию, на данный момент большинство популярных туристических направлений доступны украинцам. Однако, правила въезда постоянно меняются. Кое-где для въезда достаточно предъявить подтверждающие документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, а куда попасть можно только при условии прохождения карантина. Поэтому всем рекомендуем пользоваться нашей картой", - отметили в ведомстве.
Напомним
По состоянию на 9 сентября для граждан Украины при различных условиях было открыто границы 133 стран мира.