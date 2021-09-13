Туризм під час пандемії: які 10 країн цікавлять українців найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України визначили 10 найпопулярніших країн, правила в’їзду до яких на тлі пандемії найбільше цікавлять українців, повідомляє УНН.
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Так, топ країн був визначений на основі переглядів на інтерактивному ресурсі Tripadvisor – карті, розробленій для планування подорожей.
Топ-10 країн, які найчастіше переглядають на карті, це – Польща, Італія, Іспанія, Туреччина, Греція, Німеччина, Чехія, Франція, Португалія та Кіпр.
Загалом за даними МЗС, інтерактивною картою з моменту запуску скористалися вже 10 млн разів.
Цитата:
“Попри пандемію, наразі більшість популярних туристичних напрямків доступні українцям. Проте, правила в’їзду постійно змінюються. Десь для в’їзду достатньо пред’явити підтверджуючі документи про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 чи негативний результат ПЛР-тесту, а кудись потрапити можливо лише за умови проходження карантину. Тож усім рекомендуємо користуватися нашою картою”, - зазначили у відомстві.
Нагадаємо
Станом на 9 вересня для громадян України за різних умов відкрито кордони 133 країн світу.