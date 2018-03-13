Турецкие военные заявили о начале осады Африна
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В результате турецкой военной операции "Оливковая ветвь" накануне началась осада города Африн в курдском анклаве на севере Сирии. Об этом сообщает генштаб ВС Турции, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"В результате операции "Оливковая ветвь" осада города Африн началась 12 марта 2018 года", - говорится в сообщении генштаба ВС Турции.
Согласно данным генштаба, с начала операции в сирийском районе Африн обезврежено 3393 террориста.
Антитеррористическая операция на северо-западе Сирии продолжается в соответствии с намеченным планом, добавили в ведомстве.
Операция "Оливковая ветвь" по очистке сирийского района Африн от бойцов курдских PYD/PKK, которых Турция называет террористами, началась 20 января.