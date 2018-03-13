Турецькі військові заявили про початок облоги Афрін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У результаті турецької військової операції "Оливкова гілка" напередодні почалася облога міста Афрін в курдському анклаві на півночі Сирії. Про це повідомляє генштаб ЗС Туреччини, передає УНН з посиланням на Anadolu.
"У результаті операції "Оливкова гілка" облога міста Афрін почалася 12 березня 2018 року", - йдеться в повідомленні генштабу ЗС Туреччини.
Згідно з даними турецького генштабу, з початку операції в сирійському районі Афрін знешкоджено 3393 терористи.
Антитерористична операція на північному заході Сирії триває відповідно до наміченого плану, додали у відомстві.
Операція "Оливкова гілка" з очищення сирійського району Афрін від бійців курдських PYD/PKK, яких Туреччина називає терористами, почалася 20 січня.