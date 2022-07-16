Турецкие авиалинии бьют рекорды по заполняемости
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Национальная авиакомпания Турции Turkish Airlines побила рекорд заполняемости 15 июля, сообщил официальный представитель в субботу, передает УНН.
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«Вчера мы приняли более 260 тысяч пассажиров с коэффициентом заполнения более 87%. У нас был самый загруженный день в истории Turkish Airlines», — написал в Twitter старший вице-президент авиакомпании по связям со СМИ Яхья Юстюн.
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Turkish Airlines, основанная в 1933 году и в настоящее время насчитывает почти 380 самолетов, выполняет рейсы в 335 пунктов назначения в 129 странах мира.
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