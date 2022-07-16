Турецькі авіалінії б'ють рекорди із заповнюваності

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«Вчора ми прийняли понад 260 тисяч пасажирів із коефіцієнтом заповнення понад 87%. У нас був найбільш завантажений день в історії Turkish Airlines», — написав у Twitter старший віце-президент авіакомпанії зі зв'язків зі ЗМІ Яхья Юстюн.

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Turkish Airlines, заснована в 1933 році і в даний час налічує майже 380 літаків, та виконує рейси в 335 пунктів призначення в 129 країнах світу.

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