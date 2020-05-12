Турция снова введет комендантский час для борьбы с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Власти Турции снова вводят четырехдневный комендантский час в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Очередной запрет на выход из дома будет действовать с 16 по 19 мая.
Турецкий лидер добавил, что в ходе запущенной в стране Национальной кампании солидарности под названием Biz bize yeteriz Türkiyem (Вместе мы сила, вместе мы Турция) собрано пожертвований на сумму около 2 млрд турецких лир (260 млн евро).
По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицировано 138 657 человек, 3786 умерли.
Напомним, Турция готовится к восстановлению туристического сезона.