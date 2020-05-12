Туреччина знову введе комендантську годину для боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Влада Туреччини знову введе чотириденну комендантську годину в рамках боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Про це заявив президент Туреччини Таїп Ердоган за підсумками засідання кабінету міністрів, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Черговий заборона на вихід з дому буде діяти з 16 по 19 травня.
Турецький лідер додав, що в ході запущеної в країні Національної кампанії солідарності під назвою Biz bize yeteriz Türkiyem (Разом ми сила, разом ми Туреччина) зібрано пожертвувань на суму близько 2 млрд турецьких лір (260 млн євро).
За даними міжнародної групи волонтерів Worldometer, в країні інфіковано 138 657 осіб, 3786 померли.
Нагадаємо, Туреччина готується до відновлення туристичного сезону.