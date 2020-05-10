Турция готовится к восстановлению туристического сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Турция готовится к открытию туристического сезона. С конца мая планируется постепенно открывать внутреннее авиасообщение, а в июне постепенно - после предварительного согласования с определенными странами - международное, сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, передает УНН со ссылкой на CNN Türk и DW.
Отели и заведения общественного питания должны будут придерживаться строгих правил для предотвращения распространения коронавируса. Речь идет об обеспечении дистанции между людьми и внедрение правил гигиены. Сотрудники гостиниц и ресторанов пройдут специальные курсы подготовки.
Ресторанам в Турции, в частности, придется отказаться от шведского стола. Еда и напитки будут выдаваться отдыхающим исключительно сотрудниками учреждений.
Кроме того, в Турции обнародуют данные о возможности медицинского обслуживания в туристических районах.
Эрсой отметил, что в коронавирусный кризис Турция рассчитывала на обслуживание в этом году 58 млн туристов. В то же время сейчас он предусматривает, что откроются до 60 процентов отелей.
Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции по состоянию на 10 мая насчитывается более 137 000 зараженных коронавируса, более 3,7 тысячи пациентов умерли.