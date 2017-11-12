Турция завершила сделку по приобретению С-400 у России

"С-400 приобретены, остальное - лишь детали", - заявил он.

В свою очередь премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. В ходе визита в США он указал, что Анкара предпочла бы приобрести системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла этого сделать. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от НАТО, однако сотрудничество с РФ необходимо в связи с отсутствием у страны современной системы противовоздушной обороны.

Как сообщал УНН, сумма контракта России с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" превышает 2 млрд долл.