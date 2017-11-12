Угода Туреччини з РФ щодо придбання С-400 завершена
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Угода Туреччини з РФ щодо поставок зенітно-ракетних комплексів С-400 завершена, повідомив турецький міністр оборони Нуреттін Джаніклі, передає УНН з посиланням на DW.
"С-400 придбані, решта - лише деталі", - заявив він.
У свою чергу прем'єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим назвав придбання у Росії З-400 вимушеним кроком. В ході візиту в США він вказав, що Анкара воліла б придбати системи ППО у країн-членів НАТО, однак не змогла цього зробити. За словами Йилдирима, Туреччина не має наміру відмовлятися від НАТО, проте співпраця з РФ необхідна в зв'язку з відсутністю у країни сучасної системи протиповітряної оборони.
Як повідомляв УНН, сума контракту Росії з Туреччиною на поставку зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф" перевищує 2 млрд дол.