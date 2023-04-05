Турция ищет пропавшую команду после крушения судна, направлявшегося в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Турецкая береговая охрана разыскивает девять пропавших без вести членов экипажа торгового судна, направлявшегося в Украину, которое затонуло неподалеку южной турецкой провинции Анталия, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Судно под флагом Гвинеи-Бисау отплыло из турецкого порта Искендерун в украинский порт Измаил, сообщила береговая охрана.
В сообщении говорится, что пять членов экипажа были спасены вертолетами и другими судами, проходившими мимо.
Корабль имел на борту в общей сложности 14 членов экипажа сирийского происхождения и затонул примерно в 37 км от побережья провинции Анталья. Береговая охрана не сообщила, что стало причиной его крушения.
Напомним
Грузовое судно, направляясь от Украины, село на мель в Босфоре в январе, затем его спустили на воду.