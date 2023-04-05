Туреччина шукає зниклу команду після аварії судна, яке прямувало в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Турецька берегова охорона розшукує дев'ять зниклих безвісти членів екіпажу торговельного судна, що прямувало в Україну, яке затонуло неподалік південної турецької провінції Анталія, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Судно під прапором Гвінеї-Бісау відпливло з турецького порту Іскендерун до українського порту Ізмаїл, повідомила берегова охорона.
У повідомленні йдеться, що п'ятьох членів екіпажу було врятовано вертольотами та іншими суднами, що проходили повз.
Корабель мав на борту загалом 14 членів екіпажу сирійського походження і затонув приблизно за 37 км від узбережжя провінції Анталья. Берегова охорона не повідомила, що спричинило його аварію.
Нагадаємо
Вантажне судно, направляючись від України, сіло на мілину в Босфорі у січні, потім його спустили на воду.