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Туреччина шукає зниклу команду після аварії судна, яке прямувало в Україну

Туреччина шукає зниклу команду після аварії судна, яке прямувало в Україну

Київ • УНН

 • 925779 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Турецька берегова охорона розшукує дев'ять зниклих безвісти членів екіпажу торговельного судна, що прямувало в Україну, яке затонуло неподалік південної турецької провінції Анталія, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Судно під прапором Гвінеї-Бісау відпливло з турецького порту Іскендерун до українського порту Ізмаїл, повідомила берегова охорона.

У повідомленні йдеться, що п'ятьох членів екіпажу було врятовано вертольотами та іншими суднами, що проходили повз.

Корабель мав на борту загалом 14 членів екіпажу сирійського походження і затонув приблизно за 37 км від узбережжя провінції Анталья. Берегова охорона не повідомила, що спричинило його аварію.

Нагадаємо

Вантажне судно, направляючись від України, сіло на мілину в Босфорі у січні, потім його спустили на воду.

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