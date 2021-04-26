Турция приказала арестовать 532 человека из-за подозрений в связях с Гюленом

Детали

Как указано, в понедельник источник в сфере безопасности сообщил, что "была начата операция против проникновения террористической организации FETO в вооруженные силы Турции с целью ареста 532 подозреваемых по всей Турции".

Источник отметил, что в рамках расследования, инициированного прокуратурой турецкого мегаполиса Стамбул и западной провинции Измир, была проведена операция по задержанию подозреваемых, в том числе 459 военнослужащих.

Источник добавил, что операция была проведена в 62 провинциях, а также в Северном Кипре.

Дополнение

После попытки государственного переворота десятки тысяч человек находились под стражей в ожидании суда, а государственные служащие, военнослужащие и другие лица были уволены или отстранены от должности. Более 20 тысяч человек были изгнаны из турецких вооруженных сил.

Еще в 2019 году стало известно, что Украина помогала Турции в "борьбе" с организацией проповедника Гюлена. К примеру, уже в январе 2021 стало известно, что Украина выдала Турции двоих "гюленистов". В Freedom Housе раскритиковали Украину за их депортации в Турцию.

Гюлен отрицает причастность к попытке государственного переворота, в результате которой было убито около 250 человек, не считая путчистов. Бывший союзник Эрдогана, он с 1999 года живет в американском штате Пенсильвания.

Турцию осудили Запад и правозащитные группы за репрессии, чистки и подрыв независимости судов после попытки государственного переворота. Критики обвиняют правительство в использовании инцидента в качестве предлога для того, чтобы заставить замолчать оппозицию в стране.

Правительство страны заявляет, что чистки и аресты соответствуют верховенству закона и направлены на то, чтобы убрать сторонников Гюлена из государственных учреждений и других слоев общества.