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Туреччина наказала арештувати 532 людини через підозри у зв'язках з Ґюленом

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Турецька прокуратура наказала заарештувати 532 підозрюваних, у тому числі 459 військовослужбовців, під час операції, націленої на людей, пов'язаних з мусульманським проповідником і бізнесменом Фетхуллахом Ґюленом, який, за словами Анкари, стояв за спробою державного перевороту в 2016 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на турецьке напівдержавне агентство Anadolu.

Деталі

Як зазначено, в понеділок джерело в сфері безпеки повідомило, що "була розпочата операція проти проникнення терористичної організації FETO в збройні сили Туреччини з метою арешту 532 підозрюваних по всій Туреччині".

Джерело відзначило, що в межах розслідування, ініційованого прокуратурою турецького мегаполісу Стамбул і західної провінції Ізмір, була проведена операція із затримання підозрюваних, у тому числі 459 військовослужбовців.

Джерело додало, що операція була проведена в 62 провінціях, а також в Північному Кіпрі.

Доповнення

Після спроби державного перевороту у Туреччині десятки тисяч людей перебували під вартою в очікуванні судів, а державні службовці, військовослужбовці та інші особи були звільнені або відсторонені від посади. Понад 20 тисяч осіб були вигнані з турецьких збройних сил.

Ще у 2019 році стало відомо, що Україна допомагала Туреччині у "боротьбі" з організацією проповідника Гюлена. До прикладу, уже у січні 2021 року стало відомо, що Україна видала Туреччині двох "гюленістів". У Freedom Housе розкритикували Україну за їх депортацію до Туреччини.

Ґюлен заперечує причетність до спроби державного перевороту, у результаті якої було вбито близько 250 осіб, не рахуючи путчистів. Колишній союзник Ердогана, він з 1999 року живе в американському штаті Пенсільванія.

Туреччину засудили Захід і правозахисні групи за репресії, чистки і підрив незалежності судів після спроби державного перевороту. Критики звинувачують уряд у використанні інциденту як приводу для того, щоб змусити замовкнути опозицію в країні.

Уряд країни заявляє, що чистки і арешти відповідають верховенству закону і спрямовані на те, щоб прибрати прихильників Ґюлена з державних установ та інших верств суспільства.

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