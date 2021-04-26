Туреччина наказала арештувати 532 людини через підозри у зв'язках з Ґюленом

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Турецька прокуратура наказала заарештувати 532 підозрюваних, у тому числі 459 військовослужбовців, під час операції, націленої на людей, пов'язаних з мусульманським проповідником і бізнесменом Фетхуллахом Ґюленом, який, за словами Анкари, стояв за спробою державного перевороту в 2016 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на турецьке напівдержавне агентство Anadolu.