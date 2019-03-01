Турчинов заявил о миграционных цунами из Украины

"В 2018 году в Украине родилось 335 тысяч младенцев, а ушло из жизни 587 тысяч наших соотечественников. То есть за год украинцев стало меньше на 252 тысяч человек. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается", - рассказал Турчинов.

Он добавил, что согласно статистике, за прошлый год рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с предыдущим 2017 годом. В то же время количество прерванных беременностей, только по официальным данным, ежегодно составляет более 100 тысяч.

"Добавьте к этим цифрам миграционные волны, нет, цунами, вымывающие из Украины огромные интеллектуальные и трудовые ресурсы. До 9 миллионов украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу. А 3,2 миллиона уже постоянно работают за пределами страны, и большинство из них не планируют возвращаться на Родину", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в Минсоцполитики уточнили количество украинских трудовых мигрантов за рубежом. Добавим, за 2018 год трудовые мигранты переслали в Украину почти 11 млрд долларов.

Ранее УНН сообщал, что миллион украинских трудовых мигрантов может переехать из Польши в Германию.