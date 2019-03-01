Турчинов заявив про міграційні цунамі з України

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Щороку виїжджають на заробітки за кордон до 9 мільйонів українців, а 3,2 мільйона вже постійно працюють за межами країни. І лише за рік українців поменшало на 252 тисячі через те, що вмирає людей більше, ніж народжується. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на Всеукраїнському форумі сім’ї у Києві, передає кореспондент УНН.

“У 2018 році в Україні народилось 335 тисяч немовлят, а пішло з життя 587 тисяч наших співвітчизників. Тобто за рік українців стало менше на 252 тисячі чоловік. І ця чорна тенденція щороку тільки погіршується”, - розповів Турчинов.

Він додав, що згідно зі статистикою, за минулий рік народжуваність в Україні впала на 7% у порівнянні з попереднім 2017 роком. Водночас кількість перерваних вагітностей, тільки за офіційними даними, щороку складає більше 100 тисяч.

“Додайте до цих цифр міграційні хвилі, ні, цунамі, що вимивають з України величезні інтелектуальні та трудові ресурси. До 9 мільйонів українців щороку виїжджають на заробітки закордон. А 3,2 мільйони вже постійно працюють за межами країни, і більшість з них не планують повертатись на Батьківщину”, - наголосив він.

Як повідомляв УНН, у Мінсоцполітики уточнили кількість українських заробітчан за кордоном. Додамо, за 2018 рік заробітчани переслали в Україну майже 11 млрд доларів.

Раніше УНН повідомляв, що мільйон українських заробітчан може переїхати з Польщі до Німеччини.

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