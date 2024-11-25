Туман в Киеве и области: видимость снизится до 200 метров
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Видимость на дорогах снизится до 200-500 метров, водителей призывают быть осторожными.
В ближайший час и до конца суток 25 ноября, а также ночью и утром 26 ноября, в городе Киев, на юге и востоке Киевской области ожидается туман. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, видимость снизится до 200-500 метров.
В связи с этим, объявлен желтый уровень опасности.
Ухудшение погодных условий может привести к нарушениям в движении транспорта, поэтому водителям следует быть особенно осторожными на дорогах.
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Желтый уровень опасности: водителей предупреждают о сильном тумане в Киеве и части области25 нояб. 2024, 16:03 • 15012 просмотров