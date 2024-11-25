Туман в Киеве и области: видимость снизится до 200 метров

В ближайший час и до конца суток 25 ноября, а также ночью и утром 26 ноября, в городе Киев, на юге и востоке Киевской области ожидается туман. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, видимость снизится до 200-500 метров.

В связи с этим, объявлен желтый уровень опасности.

Ухудшение погодных условий может привести к нарушениям в движении транспорта, поэтому водителям следует быть особенно осторожными на дорогах.

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Желтый уровень опасности: водителей предупреждают о сильном тумане в Киеве и части области