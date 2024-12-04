ТЦК, врачи и военные в одной схеме: в Днепре задержали организаторов «уклоняющегося бизнеса»
Киев • УНН
СБУ и ГБР задержали пятерых организаторов схемы уклонения от мобилизации в Днепре, которые брали по $12 тысяч за услуги. Среди задержанных - работники ТЦК, военные и врачи, которые подделывали медицинские документы.
Служба безопасности Украины вместе с ГБР задержали пятерых организаторов схемы уклонения от мобилизации в Днепре. В группу входили работники ТЦК, военные, врачи и гражданские, которые действовали как посредники.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Как работала схема
Организаторы фальсифицировали медицинскую документацию, указывая в историях болезней уклонистов тяжелые диагнозы. Эти документы использовали для изготовления поддельных медицинских заключений о непригодности к военной службе.
Подделки передавали в территориальные центры комплектования, где клиентов или снимали с учета, или предоставляли отсрочку от мобилизации. Стоимость таких услуг достигала 12 тысяч долларов с одного человека.
Что нашли во время обысков
Правоохранители изъяли:
- медицинскую документацию с поддельными заключениями;
- черновые записи и электронные носители;
- более 2 миллионов гривен наличными;
- оружие.
Уголовная ответственность
Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);
- ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу);
- ч. 1 ст. 358 (подделка документов);
- ч. 3 ст. 366 (служебный подлог).
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним,
Недавно полиция задержала трех человек, среди которых представитель ТЦК и медик, которые организовали схему изготовления фиктивных медицинских документов для уклонения от призыва.