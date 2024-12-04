ТЦК, врачи и военные в одной схеме: в Днепре задержали организаторов «уклоняющегося бизнеса»

ukenru
Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
14:16 • 29143 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
13:08 • 36473 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
11:39 • 83013 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
10:47 • 68343 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 109129 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 128168 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 165197 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 186490 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 132584 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
 • 126476 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В министерстве обороны рф заявили об атаке БПЛА на 6 регионов: громко было возле авиабазы

В министерстве обороны рф заявили об атаке БПЛА на 6 регионов: громко было возле авиабазы

 • 41143 просмотра
Враг пытался прорвать украинскую оборону возле 6 населенных пунктов на Кураховском направлении - Генштаб

Враг пытался прорвать украинскую оборону возле 6 населенных пунктов на Кураховском направлении - Генштаб

 • 52915 просмотра
3 тыс. военнослужащих вернулись в ВСУ после СЗЧ за 3 дня: как работает новый закон

3 тыс. военнослужащих вернулись в ВСУ после СЗЧ за 3 дня: как работает новый закон

 • 44437 просмотра
НАТО достигло консенсуса относительно предоставления ПВО для Украины - Рютте

НАТО достигло консенсуса относительно предоставления ПВО для Украины - Рютте

 • 32714 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

12:11 • 21319 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

14:16 • 29143 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

11:39 • 83013 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 113545 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 165197 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 186490 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

13:23 • 12361 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

13:19 • 11770 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

12:11 • 21319 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 104750 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 66286 просмотра
Актуальное
ТЦК, врачи и военные в одной схеме: в Днепре задержали организаторов «уклоняющегося бизнеса»

ТЦК, врачи и военные в одной схеме: в Днепре задержали организаторов «уклоняющегося бизнеса»

Киев  •  УНН

 • 4640 просмотра

Read in English

СБУ и ГБР задержали пятерых организаторов схемы уклонения от мобилизации в Днепре, которые брали по $12 тысяч за услуги. Среди задержанных - работники ТЦК, военные и врачи, которые подделывали медицинские документы.

Служба безопасности Украины вместе с ГБР задержали пятерых организаторов схемы уклонения от мобилизации в Днепре. В группу входили работники ТЦК, военные, врачи и гражданские, которые действовали как посредники.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Как работала схема

Организаторы фальсифицировали медицинскую документацию, указывая в историях болезней уклонистов тяжелые диагнозы. Эти документы использовали для изготовления поддельных медицинских заключений о непригодности к военной службе.

Image

Подделки передавали в территориальные центры комплектования, где клиентов или снимали с учета, или предоставляли отсрочку от мобилизации. Стоимость таких услуг достигала 12 тысяч долларов с одного человека.

Что нашли во время обысков

Правоохранители изъяли:

Image
  • медицинскую документацию с поддельными заключениями; 
  • черновые записи и электронные носители;
  • более 2 миллионов гривен наличными; 
  • оружие. 

Уголовная ответственность

Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ); 
  • ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом); 
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу); 
  • ч. 1 ст. 358 (подделка документов); 
  • ч. 3 ст. 366 (служебный подлог). 

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Image

Напомним,

Недавно полиция задержала трех человек, среди которых представитель ТЦК и медик, которые организовали схему изготовления фиктивных медицинских документов для уклонения от призыва. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
dneprДнепр
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина